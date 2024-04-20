Waspada! Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sepanjang, Sabtu (20/4/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi ini sebagian besar wilayah Ibu Kota akan berawan, kecuali Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan, dan Kepulauan Seribu hujan ringan.

Pada siang nanti, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan sedang. Jakarta Barat hujan ringan, dan wilayah lain di DKI Jakarta akan berawan.

Namun, BMKG mengeluarkan peringatan dini agar waspada terhadap potensi hujan disertai kilat, petir, dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore nanti.