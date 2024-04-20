Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang Hari Ini

Salman Mardira , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |05:48 WIB
Waspada! Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang Hari Ini
Ilustrasi hujan di Jakarta (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sepanjang, Sabtu (20/4/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi ini sebagian besar wilayah Ibu Kota akan berawan, kecuali Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan, dan Kepulauan Seribu hujan ringan.

Pada siang nanti, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi diguyur hujan sedang. Jakarta Barat hujan ringan, dan wilayah lain di DKI Jakarta akan berawan.

 BACA JUGA:

Namun, BMKG mengeluarkan peringatan dini agar waspada terhadap potensi hujan disertai kilat, petir, dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore nanti.

 ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179545/modifikasi_cuaca-JNnI_large.jpg
Waspada Hujan Lebat di Jabar-Jateng, BNPB: Operasi Modifikasi Cuaca Terus Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178275/bencana-kK8z_large.jpg
Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Wilayah, Masyarakat Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177477/hujan-ByQM_large.jpg
Hujan Deras Disertai Angin Kencang dan Petir di Depok Bagian Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177026/cuaca_ekstrem-il81_large.jpg
Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana di Pertengahan Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956/cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176820/panas-U2kL_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitar Segera Merreda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement