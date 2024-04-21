Pemilu AJI 2024, Empat Pasangan Calon Ketum-Sekjen Siap Bertarung

JAKARTA – Panitia Pemilihan Umum Aliansi Jurnalis Independen (Pemilu AJI) resmi menetapkan empat pasangan calon Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI Indonesia periode 2024-2027 pada Sabtu 20 April 2024.

Empat pasangan ini bersaing dalam pemilihan Ketum dan Sekjen AJI Indonesia sebagai bagian dari Kongres XII AJI yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, 3-5 Mei 2024.

Penetapan empat pasangan calon Ketum dan Sekjen AJI Indonesia dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di kantor AJI Indonesia, Kwitang, Jakarta, dan daring melalui aplikasi Zoom serta disiarkan di akun YouTube AJI Indonesia pada Sabtu pagi.

Penetapan empat pasangan calon dilakukan bersamaan dengan penetapan nomor urut pasangan calon setelah sebelumnya dilakukan pengundian yang dipandu Sekretaris Panitia Pemilu AJI Luviana di kantor AJI Indonesia.

Empat pasangan calon Ketum dan Sekjen AJI Indonesia tersebut masing-masing pasangan Nany Afrida dan Bayu Wardhana dengan nomor urut 1, pasangan Aloysius Budi Kurniawan dan Iman Dwianto Nugroho dengan nomor urut 2, pasangan Ika Ningtyas Unggraini dan Laban Abraham Laisila dengan nomor urut 3, serta pasangan Edy Can dan Asep Saefullah dengan nomor urut 4.

“Kami, Panitia Pemilu AJI, sempat ketar-ketir karena tidak kunjung ada pendaftar sejak pembukaan pendaftaran pasangan bakal calon pada 3 Maret 2024 hingga sebulan kemudian. Tapi alhamdulillah di ujung-ujung masa pendaftaran hingga menjelang penutupan pendaftaran pada 5 April, pendaftar mengalir, bahkan sampai empat pasangan bakal calon. Ini rekor, bisa sampai ada empat pasangan dalam pemilihan Ketum dan Sekjen AJI Indonesia. Terbanyak dalam sejarah Kongres AJI,” kata Ketua Panitia Pemilu AJI Yoso Muliawan melalui Zoom saat penetapan pasangan calon.

Pada nomor urut 1, calon Ketum Nany Afrida saat ini adalah Pemimpin Redaksi independen.id, sekaligus Ketua Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia periode 2021-2024. Sedangkan calon Sekjen Bayu Wardhana bekerja di rri.co.id sebagai Redaktur, yang juga Ketua Bidang Data dan Informasi AJI Indonesia.

Sementara pada nomor urut 2, calon Ketum Ika Ningtyas Unggraini adalah Fact Checker atau Pemeriksa Fakta Tempo, dan kini masih menjabat Sekjen AJI Indonesia periode 2021-2024. Adapun calon Sekjen Laban Abraham Laisila yang akrab disapa Nyonyo bekerja di Narasi TV sebagai Kepala Newsroom, yang juga Pengurus Nasional AJI Indonesia sebagai Ketua Bidang Dana dan Usaha AJI Indonesia.

Pada nomor urut 3, calon Ketum Aloysius Budi Kurniawan yang karib dipanggil Wawan ABK bekerja di Harian Kompas sebagai Redaktur, sedangkan calon Sekjen Iman Dwianto Nugroho bekerja di CNN TV sebagai Editor.

Terakhir, nomor urut 4, calon Ketum Edy Can saat ini bekerja di CNN TV sebagai Manajer Produksi Berita, dan juga Ketua Bidang Pendidikan, Etik, dan Profesi AJI Indonesia periode 2021-2024. Adapun calon Sekjen Asep Saefullah adalah Pemimpin Redaksi ekuatorial.com.

Yoso menjelaskan, selain rekor pasangan calon terbanyak sepanjang sejarah pemilihan Ketum dan Sekjen AJI Indonesia dalam Kongres AJI, kongres kali ini juga merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya pemilihan dilakukan secara langsung.

“Jika dalam kongres-kongres sebelumnya pemilihan Ketum dan Sekjen AJI Indonesia dilakukan oleh delegasi dalam kongres, pada Kongres 2024 pemilihan akan dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota AJI yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hanya saja, terpilihnya Ketum dan Sekjen AJI Indonesia ditentukan melalui perolehan suara elektoral, bukan suara terbanyak,” jelas Yoso.