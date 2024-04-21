Refly Harun Sebut Anies dan Ganjar Siap Suten jika MK Putuskan Pilpres 2024 Diulang

JAKARTA - Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Refly Harun bicara kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pilpres 2024 ulang pada Senin 22 April nanti.

Jika MK memutuskan pemilu ulang, Rafly mengatakan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan siap suten (mengadu jari) untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang terpilih.

"Nanti kalau pemungutan suara ulangnya di antara 01 dan 03, kita suit aja ya siapa yang menang (Pilpres 2024)," kata Refly Harun dalam diskusi publik yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

Refly mengaku melihat pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah cocok dalam konteks mencari keadilan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dalam diskusi Refly sempat menyerukan nama kedua kubu calon presiden dan wakil presiden itu.

"Kita sudah cocok, hidup Anies! Hidup Ganjar! Hidup Anies Muhaimin, Hidup Ganjar Mahfud," serunya.