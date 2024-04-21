Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ceritakan Pengalaman 25 Tahun Bersahabat dengan Yusril

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:20 WIB
Mahfud MD Ceritakan Pengalaman 25 Tahun Bersahabat dengan Yusril
Mahfud MD bersama Yusril Ihza Mahendra (Instagram @mohmahfudmd)
JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD menceritakan pengalaman persahabatannya dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra selama 25 tahun. Persahabatan kedua guru besar hukum tata negara terjalin dalam dunia politik, pemerintahan, dan hukum.

Mahfud membagikan cerita persahabatan itu usai keduanya bertemu saat menghadiri pengukuhan guru besar HC Hakim Agung Prof Yulius di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Sabtu 20 April 2024.

"Sabtu pagi, 20/4/24, saya bertemu sahabat saya Pak Yusril Ihza Mahendra (YIM) di Undip Semarang. Kami hadir pada pengukuhan Guru Besar HC Hakim Agung Prof. Yulius. Kami memang bersahabat sekitar 25 tahun, baik di gerakan pembangunan demokrasi dan hukum maupun di jabatan-jabatan politik," cerita Mahfud lewat akun Instagramnya @mohmahfudmd dikutip, Minggu (21/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
