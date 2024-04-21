Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PKS Siap Jadi Oposisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |08:06 WIB
PKS Siap Jadi Oposisi
Mardani Ali Sera (Foto : PKS)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera mengatakan dirinya akan berada di jalur oposisi jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pihak 01 dalam sengeketa hasil Pilpres 2024. Pembaca putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) akan digelar pada 22 April 2024.

Hal tersebut dikatakan Mardani dalam Diskusi Progresif Transformatif dan Konsolidasi Rakyat Indonesia di Sekretariat Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Menteng, Jakarta, Sabtu 20 April 2024. Menjadi oposisi menurutnya diperlukan agar segala bentuk kekuasaan tetap dipegang oleh rakyat.

"Kalau saya pribadi ya oposisi, karena MK final mengikat. Oposisi jaga agar kekuasan benar-benar buat rakyat," kata Mardani.

Meskipun belum ada putusan final perihal partainya akan berada di jalur oposisi, namun sebagai besar kader PKS memiliki pikiran yang sama dengan dia.

"Kalau PKS nanti akan diputuskan di Majelis Syuro. Saya pribadi sudah menyerukan oposisi. Tapi nanya teman-teman mayoritas oposisi," sambungnya.

Jika nantinya partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ikut menyatakan oposisi, kata Mardani keduanya harus berjalan sendiri tanpa koalisi.

"PKS oposisi. kalau saya menegaskan 01 dan 03 proposalnya berbeda enggak ada makan siang gratis di kita. Makanya paling baik oposisi benar-benar berbasis nilai, jangan gabung oposisi, jangan berbasis makan siang," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
