Jubir Timnas AMIN : Hakim MK Tak Akan Berani Lawan Jokowi

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berani melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dijadwalkan Senin 22 April 2024, besok.

Diketahui Timnas AMIN melalui Tim Hukum Nasional (THN) menggugat agar mendiskualifikasi kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam salah satu gugatannya.

BACA JUGA: Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Momentum Mengembalikan Muruah MK

"Terkait putusan MK tanggal 22, Saya rasa Hakim MK tak akan berani melawan Jokowi. Meski fakta telah diungkap di persidangan, para saksi ahli sudah bicara dengan tegas, meski saksi yang kami siapkan banyak yang batal bersaksi akibat adanya intervensi, tapi fakta dan bukti bisa dijabarkan," kata Usamah kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/4/2024).

Usamah menambahkan penilaiannya pada Hakim MK dengan melihat putusan meloloskan Gibran untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Sehingga dirinya meyakini Hakim MK tak akan berani melawan penguasa.

"Saya meragukan Hakim MK bisa memutuskan sesuai kehendak ilmu dan hatinya, kita tahu putusan meloloskan Gibran menyalahi etik, tapi nyatanya terus dilanjutkan, karenanya saya yakin kali ini hakim MK tidak akan berani melawan kehendak penguasa," ujarnya.

BACA JUGA: PKS Siap Jadi Oposisi

Lebih lanjut, Usamah mengungkap bahwa pasangan AMIN rencananya bakal menghadiri putusan hasil PHPU besok di MK.

"Rencananya begitu," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)