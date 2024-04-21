Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir Timnas AMIN : Hakim MK Tak Akan Berani Lawan Jokowi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |09:47 WIB
Jubir Timnas AMIN : Hakim MK Tak Akan Berani Lawan Jokowi
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berani melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dijadwalkan Senin 22 April 2024, besok.

Diketahui Timnas AMIN melalui Tim Hukum Nasional (THN) menggugat agar mendiskualifikasi kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam salah satu gugatannya.

"Terkait putusan MK tanggal 22, Saya rasa Hakim MK tak akan berani melawan Jokowi. Meski fakta telah diungkap di persidangan, para saksi ahli sudah bicara dengan tegas, meski saksi yang kami siapkan banyak yang batal bersaksi akibat adanya intervensi, tapi fakta dan bukti bisa dijabarkan," kata Usamah kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/4/2024).

Usamah menambahkan penilaiannya pada Hakim MK dengan melihat putusan meloloskan Gibran untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Sehingga dirinya meyakini Hakim MK tak akan berani melawan penguasa.

"Saya meragukan Hakim MK bisa memutuskan sesuai kehendak ilmu dan hatinya, kita tahu putusan meloloskan Gibran menyalahi etik, tapi nyatanya terus dilanjutkan, karenanya saya yakin kali ini hakim MK tidak akan berani melawan kehendak penguasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Usamah mengungkap bahwa pasangan AMIN rencananya bakal menghadiri putusan hasil PHPU besok di MK.

"Rencananya begitu," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement