Gempa M3,5 Guncang Wilayah Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, pada Minggu (21/4/2024) sekira pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.00 Lintang Utara - 96.18 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.5, 21-Apr-2024 10:30:06WIB, Lok:3.00LU, 96.18BT (62 km BaratLaut SINABANG-ACEH), Kedlmn:14 Km," tulis BMKG.

Disclaimer : Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)