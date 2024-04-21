Jelang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Begini Kondisi Gedung MK

JAKARTA - Jelang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, situasi di Gedung MK pada Minggu (21/4/2024) aman dan tidak ada penjagaan khusus dari petugas kepolisian.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, pada pukul 11.00 WIB, walaupun tak ada penjagaan khusus di depan Gedung MK, namun terdapat sejumlah petugas kepolisian yang berjaga di gerbang depan MK.

Sedangkan, di pintu masuk menuju Gedung MK, petugas keamanan yang berjaga juga mengawasi ketat setiap orang yang akan masuk ke Gedung MK dengan memeriksa barang dan juga harus melewati metal detektor ketika ingin masuk ke dalam gedung.

Di sisi lain, Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan jelang pembacaan putusan sengketa pilpres pada 22 April 2024 besok, pihaknya telah menyiapkan pengamanan khusus di dalam Gedung MK.

Kalau di MK, di seputaran gedung MK tentu penebalan-penebalan ada, tapi kalau di luar sana, saya tidak tau persis, karena itu otoritasnya kepolisian," kata Fajar kepada wartawan beberapa waktu lalu.

"Kalau di sini (Gedung MK) saya kira seperti sidang-sidang sebelumnya memang ada penebalan-penebalan pengamanan di beberapa titik, di luar sana mungkin juga akan ada penebalan tapi kita belum terinformasi," pungkasnya.

(Awaludin)