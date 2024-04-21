Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita 4 Smelter Seluas 238.848 m2 Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |11:56 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), menyita sejumlah barang bukti buntut kasus korupsi komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Saat penelusuran, Tim Penyidik dan Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI melakukan penyitaan terhadap beberapa smelter dengan total luas bidang tanah 238.848 m2 serta alat berat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (21/4/2024).

Selain smelter, Kejagung juga menyita sejumlah alat berat setelah melakukan penelusuran dari kasus korupsi timah tersebut. Berikut adalah rincian smelter dan juga alat berat yang disita oleh Kejagung.

1. Smelter CV VIP beserta 1 (satu) bidang tanah dengan luas 10.500 m2.

2. Smelter PT SIP beserta beberapa bidang tanah dengan total luas 85.863 m2.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kasus korupsi PT Timah Kejagung
