Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Siap Apapun Keputusan MK dalam Putusan Sengketa Pilpres

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |12:21 WIB
Bawaslu Siap Apapun Keputusan MK dalam Putusan Sengketa Pilpres
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan siap menerima apapun keputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada sengketa pilpres 2024, yang putusannya akan dibacakan pada, Senin 22 April besok.

"Ditolak maupun diterima badan pengawas pemilu harus siap pengawasan di seluruh tahapannya," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Minggu (21/4/2024).

Bagja mengatakan, sebagai penyelenggara pihaknya akan siap menerima apapun keputusan hakim dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan dibacakan besok.

"Jadi kita nggak 'ini diterima' Jangan hanya diterima kan bisa ditolak juga. Nah dari situ kita harus siap namanya penyelenggara Pemilu ya ketika ditugaskan perintah undang-undang dan perintah pengadilan maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, MK akan membacakan putusan PHPU pada Senin 22 April 2024. Dalam kasus ini, pasangan calon (paslon) 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud menjadi pemohon dan meminta agar pemilu dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam gugatannya di sengketa pilpres 2024.

Selain itu, mereka juga meminta pada MK agar Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, karena pencawapresannya dianggap memiliki indikasi nepotisme buntut putusan 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177196//mk-nfOF_large.jpeg
MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177185//mk-01wO_large.jpg
Tok! MK Kabulkan Bersyarat Gugatan Imunitas Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169417//pakar_hukum_tata_negara_refly_harun-6ZIi_large.jpg
Ngaku Takut Bersuara di Era Jokowi, Refly Soroti UU yang Pernah Dibatalkan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167986//tama_s_langkun-71th_large.jpg
Perindo Harap MK Akhiri Sengketa Hasil Pilkada, Rony Omba-Marlinus Siap Pimpin Boven Digoel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/340/3167910//said_salahuddin_kuasa_hukum_rony_omba_dan_marlinus-qYCQ_large.jpg
Kuasa Hukum Yakin Permohonan PHPU Boven Digoel Ditolak, Rony Omba-Marlinus Bakal Tetap Dilantik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement