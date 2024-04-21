Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guru Besar UGM Kirim Pesan ke Hakim MK, Yakin Habis Gelap Terbitlah Terang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |12:52 WIB
Guru Besar UGM Kirim Pesan ke Hakim MK, Yakin Habis Gelap Terbitlah Terang
Guru Besar UGM Prof Woendu Nuryanti (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Fakultas Teknik, Prof Wiendu Nuryanti memberikan sebuah pesan penting kepada para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang segera memberikan putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Mulanya, Prof Wiendu menyatakan bahwa sebagai bagian dari Civitas Akademika, dirinya memiliki peran untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan berbagsa, termasuk di dalamnya terkait pembangunan karakter.

"Dan oleh karena itulah, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan dan menggerakkan lintas generasi pentingnya menegakkan pilar moral dan etika," kata Prof Wiendu dalam orasinya di Balairung UGM, Minggu (21/4/2024).

Orasi ini dilakukan dalam rangka memaknai peringatan hari Kartini sekaligus mengawal putusan MK untuk Demokrasi Indonesia. Sejumlah civitas akademika turut memberikan orasi di dalam kegiatan Kampus Menggugat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Wiendu memohon kepada seluruh Bangsa Indonesia yang masih memiliki hati nurani yang jernih, yang bersih, untuk bersama-sama menyalakan lilin-lilin kecil di sudut-sudut nuraninya. Ajakan ini tak terkecuali dikhususkan kepada para hakim yang ada di MK.

"Penting untuk menyalakan lentera-lentera hati nurani kita untuk mendengarkan bisikan nurani yang paling murni, yang paling bersih, yang paling jernih, maka kalau itu kita lakukan serentak di seluruh Nusantara, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa habis gelap terbitlah terang," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement