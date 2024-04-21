Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Anies-Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:32 WIB
Besok, Anies-Cak Imin Bakal Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Foto: Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz mengatakan, pasangan nomor urut 1 itu akan hadir dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang bakal digelar besok, Senin 22 April 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rencananya begitu," kata Usamah singkat pada Minggu (21/4/2024).

Sementara itu, Jubir Timnas AMIN lainnya, Iwan Tarigan juga menyebut Anies-Muhaimin bakal hadir besok. "Anies Muhaimin akan hadir di sidang MK," ujarnya.

Sebagai informasi, salah satu gugatan dari kubu 01 yakni mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

(Arief Setyadi )

      
