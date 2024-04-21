Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kunker ke Gorontalo Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:34 WIB
Jokowi Kunker ke Gorontalo Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024
Presiden Joko Widodo kunjungan kerja ke Gorontalo (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Sehari jelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Gorontalo untuk melakukan kunjungan kerja pada Minggu, 21 April 2024.

Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Negara dan rombongan lepas landas sekitar pukul 12.10 WIB menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Djalaluddin, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Presiden Jokowi akan menuju Kota Gorontalo. Presiden Jokowi, akan bermalam dan melakukan sejumlah agenda kegiatan esok hari.

Beberapa agenda kerja Presiden di Gorontalo yaitu meresmikan sejumlah infrastruktur seperti Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Gorontalo adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Plt. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
