Polisi Komitmen Kawal Kondusifitas Pemilu 2024 hingga Tuntas

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan, TNI-Polri berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi Pemilu 2024 ini hingga tuntas. Dengan begitu, proses Pilkada ke depan hingga sengketa Pemilu 2024 pun bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

"Yakin bahwa TNI-Polri tetap komitmen dan konsisten untuk mengawal proses demokrasi pemilu ini sampai dengan tuntas," ujarnya pada wartawan.

Menurutnya, Polri memiliki konsep Operssi Mantap Brata 2024, yang mana sasarannya kegiatan masyarakat. Operasi Mantap Brata 2024 dilakukan salah satunya untuk mengamankan jalannya proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

"Kita dalam Ops Mantap Brata 2024 konsep operasi tentu dengan sasaran kegiatan masyarakat, diantaranya masih pada tahapan-tahap pemilu," tuturnya.

Operasi itu, kata dia, selain dilakukan untuk menjamin keamanan jelang putusan sidang Sengketa Pilpres 2024, juga dilakukan untuk menjamin keamanan dan kondusifitas saat Pilkada 2024 yang bakal digelar pada Oktober 2024 mendatang. Adapun langkah-langkahnya disiapkan secara rinci oleh jajaran Polda di daerah masing-masing.

"Tentu Polri telah menyiapkan langkah-langkah, baik secara preemtif maupun preventif. Tentunya akan disampaikan secara komperhensif oleh Polda Metro Jaya sebagai satgas wil atau daerah (Jakarta dan Polda lainnya di daerah lain)," pungkasnya.

(Awaludin)