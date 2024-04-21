Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Komitmen Kawal Kondusifitas Pemilu 2024 hingga Tuntas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:24 WIB
Polisi Komitmen Kawal Kondusifitas Pemilu 2024 hingga Tuntas
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan, TNI-Polri berkomitmen untuk terus mengawal proses demokrasi Pemilu 2024 ini hingga tuntas. Dengan begitu, proses Pilkada ke depan hingga sengketa Pemilu 2024 pun bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

"Yakin bahwa TNI-Polri tetap komitmen dan konsisten untuk mengawal proses demokrasi pemilu ini sampai dengan tuntas," ujarnya pada wartawan.

Menurutnya, Polri memiliki konsep Operssi Mantap Brata 2024, yang mana sasarannya kegiatan masyarakat. Operasi Mantap Brata 2024 dilakukan salah satunya untuk mengamankan jalannya proses demokrasi bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

"Kita dalam Ops Mantap Brata 2024 konsep operasi tentu dengan sasaran kegiatan masyarakat, diantaranya masih pada tahapan-tahap pemilu," tuturnya.

Operasi itu, kata dia, selain dilakukan untuk menjamin keamanan jelang putusan sidang Sengketa Pilpres 2024, juga dilakukan untuk menjamin keamanan dan kondusifitas saat Pilkada 2024 yang bakal digelar pada Oktober 2024 mendatang. Adapun langkah-langkahnya disiapkan secara rinci oleh jajaran Polda di daerah masing-masing.

"Tentu Polri telah menyiapkan langkah-langkah, baik secara preemtif maupun preventif. Tentunya akan disampaikan secara komperhensif oleh Polda Metro Jaya sebagai satgas wil atau daerah (Jakarta dan Polda lainnya di daerah lain)," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180492//polri-cZ5J_large.jpg
Dampingi Kapolri Hadiri Apel Kamtibmas, Kakorlantas: Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180395//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-vAew_large.jpg
Wakapolri Pastikan Revitalisasi SPKT Jadi Prioritas Pembenahan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238//polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212//polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180208//demo_guru-xQYS_large.jpg
1.597 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Guru di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement