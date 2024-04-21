Gempa M4,3 Guncang Wilayah Tahuna Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada Minggu (21/4/2024) sekira pukul 16.31 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.86 Lintang Utara - 124.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.3, 21-Apr-2024 16:31:03WIB, Lok:4.86LU, 124.07BT (210 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:612 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)