Survei Indikator: Pemilih Anies-Cak Imin Paling Banyak Tak Percaya Hasil Pilpres 2024

JAKARTA - Basis pemilih pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menunjukkan paling banyak yang tidak percaya dengan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan hasil suara Pilpres 2024. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada April 2024 ini.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, mayoritas basis pemilih pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan sikap percaya atas putusan KPU tersebut.

"Yang menarik adalah, pemilih Mas Ganjar meskipun hasil perolehan Mas Ganjar-Mahfud MD ini lebih rendah dari mas Anies, tetapi tingkat trust hasil pemilu menurut KPU lebih tinggi pemilih mas Ganjar dibanding mas Anies," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Minggu (21/4/2024).

Sebaliknya, basis Pemilih AMIN mendominasi untuk menyatakan ketidakpercayaannya atas putusan KPU tersebut. Sementara, Prabowo-Gibran hanya sebagian kecil yang tidak percaya.

"Yang tidak percaya kebanyakan dari basis pemilih mas Anies dibanding basis pemilih mas Ganjar. Meskipun overall lagi-lagi, mereka yang tidak puas dari kalangan pemilih mas Ganjar itu juga sangat tinggi 44,5%," ujarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Indikator Politik Indonesia, pasangan AMIN yang percaya sebesar 35,1 persen. Sebaliknya, yang tidak percaya sebesar 58,6 persen.

Untuk pasangan Prabowo-Gibran, basis pemilih yang percaya sebesar 87,7 persen. Sementara, yang tidak percaya sebesar 8,3 persen.