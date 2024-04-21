Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indikator Politik Ungkap Alasan Utama Approval Rating Jokowi Tinggi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |17:16 WIB
Indikator Politik Ungkap Alasan Utama Approval Rating Jokowi Tinggi
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terus menanjak. Berdasarkan temuan terbaru dari Indikator Politik Indonesia, approval rating Jokowi mencapai 77,2 persen.

Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi tingginya approval rating Jokowi di mata publik. Faktor utama yang paling dominan adalah perhatian yang diberikan Jokowi kepada rakyat kecil.

“Alasan tertinggi publik puas kinerja Jokowi karena suka memberikan bantuan kepada masyarakat kecil. Angkanya mencapai 31,4 persen,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres’ secara virtual, Minggu (21/4/2024).

Faktor kedua adalah penilaian positif terhadap kinerja Jokowi, yang mencapai 25,2 persen. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi juga turut berperan, dengan angka sebesar 20,6 persen.

"Selain ketiga alasan tadi, ada juga alasan-alasan lain yang melatari tingginya approval rating Jokowi, seperti orangnya merakyat (11,3 persen), orangnya baik (3,2 persen), lalu terkait pemerataan pendapatan (1,2 persen),” ujarnya.

Survei Indikator dilakukan pada 4-5 April 2024 dengan melibatkan 1.201 responden yang dihubungi melalui telepon, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Halaman:
1 2
      
