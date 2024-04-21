Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Usman Masih Gunakan Fasilitas Ketua MK, Jubir MK: Masalah Teknis

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:02 WIB
Anwar Usman Masih Gunakan Fasilitas Ketua MK, Jubir MK: Masalah Teknis
Jubir MK Fajar Laksono (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengungkapkan, apa saja fasilitas dari negara yang bisa dinikmati oleh pimpinan di MK dalam hal ini adalah Ketua MK.

Mulai dari rumah dinas, mobil dinas, ruang kerja hingga ajudan yang disediakan negara untuk memfasilitasi seorang Ketua MK. Namun, fasilitas tersebut rupanya tak dirasakan seutuhnya oleh Ketua MK yang baru yakni Suhartoyo, karena fasilitas tersebut rupanya masih dipegang oleh Ketua MK terdahulu yakni Anwar Usman.

"Bukan semua ya (fasilitas Ketua MK masih dipegang Anwar Usman). Ada beberapa memang (fasilitas masih di Anwar Usman). Saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak," ucap Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Minggu (21/4/2024).

"Ya (fasilitas) sama seperti ketua-ketua lembaga lah ya. Ada rumah dinas, ada ruang kerja, ada mobil dinas, dan seterusnya itulah," ungkap Fajar.

Fajar mengatakan, soal fasilitas Ketua MK yang masih digunakan oleh Anwar Usman itu sebenarnya masalah yang teknis dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Betul (masalah teknis) karena memang itu soal-soal yang harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini hanya soal teknis saja. Itu kan sementara tidak mengganggu," ucapnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
