INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Duh! Anwar Usman Masih Gunakan Sejumlah Fasilitas Ketua MK

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:54 WIB
Duh! Anwar Usman Masih Gunakan Sejumlah Fasilitas Ketua MK
Anwar Usman (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengungkapkan jika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman masih menikmati sejumlah fasilitas sebagai seorang Ketua MK, yang mana, kata Petrus, hal tersebut melanggar undang-undang karena fasilitas itu seharusnya dinikmati oleh Ketua MK teranyar yakni Suhartoyo.

"Hingga saat ini (Anwar Usman) masih menikmati fasilitas negara yang eksklusif. Yang secara undang-undang seharunya hanya boleh digunakan oleh ketua MK, (Suhartoyo)," kata Petrus kepada wartawan di Gedung MK, Minggu (21/4/2024).

Selama enam bulan ini, Anwar Usman telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK, namun fasilitas sebagai Ketua MK masih melekat padanya. Petrus mengatakan, jika Anwar Usman menikmati fasilitas yang bukan haknya.

"Tetapi dengan pemberitaan Anwar Usman masih menikmati fasilitas yang eksklusif yang dia miliki selama menjabat sebagai ketua MK, ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat, apakah betul hakim konstitusi yang besok menyidangkandan memutus sengketa hasil pilpres mereka benar-benar dalam keadaan bebas atau tidak," ucap Petrus.

Di sisi lain, Juru Bicara MK, Fajar Laksono membenarkan jika Anwar Usman masih menggunakan fasilitas Ketua MK yang seharusnya digunakan oleh Suhartoyo. Kata Fajar, beberapa fasilitas memang masih digunakan oleh Anwar Usman, kecuali rumah dinas.

"Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi bahwa, nanti setelah PHPU ini akan dilakukan penataan-penataan. Jadi fasilitas untuk siapa diperuntukkan untuk siapa nanti kita tata," ucap Fajar.

