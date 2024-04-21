Kemeriahan Lebaran Kukusan, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

RATUSAN orang berpawai dalam Lebaran Kukusan yang diadakan dalam rangka mempertahankan tradisi rantangan dan silaturahmi sesama warga Kukusan. Kegiatan ini pun melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kukusan.

Selain tradisi rantangan dengan makan bersama sesama warga Kukusan, kegiatan ini juga menyediakan sejumlah lapak UMKM khas tradisional. Lebaran Kukusan ini merupakan tahun kedua yang dilakukan dan disambut antusias ratusan warga.

Diharapkan warga kukusan ke depannya lebih kompak untuk memajukan wilayah kukusan dan juga mempertahankan tradisi rantangan, sebagai filosofi menghormati orangtua dengan mengantar rantangan pada hari raya lebaran.