Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Berikut Faktornya

JAKARTA - Indikator Politik Indonesia melakukan jajak pendapat mengenai lembaga penegak hukum. Hasilnya, kejaksaan berada di urutan puncak sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

Bahkan, dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 74,7 persen. Hal ini menempatkan Kejaksaan sebagai yang paling dihormati dalam daftar lembaga hukum.

"Kejaksaan menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres’ secara virtual, Minggu (21/4/2024).

Sementara lembaga-lembaga hukum lainnya, seperti MK berada di posisi kedua dengan 72,5 persen, disusul oleh pengadilan 71,1 persen, Polri 70,6 persen, dan KPK 62,1 persen.