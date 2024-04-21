Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Jokowi dan Menteri Asyik Main Bola di Gorontalo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:43 WIB
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Jokowi dan Menteri Asyik Main Bola di Gorontalo
Presiden Jokowi main bola bareng menteri di Gorontalo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama beberapa Menteri Kabinet bermain sepak bola di Gorontalo pada Minggu (21/4/2024), atau menjelang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang jatuh pada Senin 22 April besok.

Presiden Jokowi satu tim dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sedangkan lawannya yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam kemeriahan tanding bola di Lapangan Kompi, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Atas penampilan gemilang ini, Presiden memberi pujian karena Amran tampil seperti layaknya pesepakbola profesional. Kata dia, Amran memiliki dasar pemain bola di Makassar.

"Pak Amran adalah pemain bola Makassar," ujar Presiden lewat keterangan resmi yang dibagikan Kementerian Pertanian, Minggu.

