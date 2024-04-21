Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin Jadi Saksi Pernikahan Putra Ary Zulfikar dan Putri Bamsoet

JAKARTA - Direktur Eksekutif Hukum LPS, Dr Ary Zulfikar SH, MH menikahkan putera ke lima- nya, Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla) dengan Saras Shintya Putri (Chacha) putri dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Dalam Acara akad nikah yang dilangsungkan di hotel Mulia Jakarta, menjadi saksi mempelai perempuan adalah Presiden Joko Widodo, sedangkan mempelai pria saksinya adalah Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.

Acara akad nikah berlangsung hikmat dengan lantunan ayat suci Al Qurán, mewakili pihak mempelai pria, Ustadz Othman Omar Shihab menyerahkan Athalla Zaki Ghani Alli kepada keluarga mempelai perempuan yang diterima oleh perwakilan keluarga, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Dr. Bambang Soesatyo sendiri sebagai orang tua yang langsung menjadi wali pernikahan dari kedua mempelai. Sebagai ucapan terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir disampaikan oleh Watimpres HR Agung Laksono.

Sedangkan nasehat perkawinan disampaikan oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, dalam tausiahnya, Beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi harmoni dalam kehidupan berkeluarga maka, perlu adanya saling pengertian, saling memahami satu sama lain. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam beruma tangga.

Menurut Dr. Ary Zulfikar pihaknya merasa sangat berbahagia Busa mengantarkan puteranya ke jenjang pernikahan. “Sebagai orang tua kami merasa bahagia, karena Busa mengantarkan Athalla putera saya untuk menjalani pernikahan dengan Saras Shintya Putri, yang merupakan putri dari Pak Bambang Soesatyo, tentu kami berharap mereka Busa langgeng pernikahannya, menjadi keluarga yang sakinah ma waddah warrahmah,”jelas Dr. Ary Zulfikar, di sela -sela acara pernikahan, di Hotel Mulia di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).

Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla) adalah putera kelima dari pasangan Dr. Ary Zulfikar dan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany. Ia lulus dengan nilai cum laude dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pernah meraih 1st Best Speaker in General Rounds dalam kompetisi The 22nd International Law Arbitration Moot yang diselenggarakan secara tahunan oleh Murdoch University School of Law, Australia.

Dalam kesempatan tersebut Ary Zulfikar juga menyampaikan rasa syukurnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan memohon doa agar seluruh rangkaian prosesi pernikahan semuanya berjalan lancar.

“Semoga Athalla dan chacha dapat saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama kelak saat berumah tangga dan, menjadi pemersatu dua keluargar besar,” Ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS yang juga menjadi penggerak UMKM di Indonesia.