Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Evaluasi Hasil Pemilu 2024, Perludem Sebut Banyak Persoalan di Segi Prosedur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |21:22 WIB
Evaluasi Hasil Pemilu 2024, Perludem Sebut Banyak Persoalan di Segi Prosedur
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif PERLUDEM, Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti soal hasil pemilu 2024 lalu, yang mana dari segi proseduralnya masih banyak persoalan yang ada. Mulai dari aturan teknis penyelenggaraan pemilu, hingga persialan etik yang dilanggar MK dan Ketua KPU RI.

Menurutnya, masih banyak yang mengatakan pemilu di Indonesia ini masih pemilu prosedural, belum substansial. Untuk mencapai pemilu substansial tentu secara prosedurnya pun harus baik, sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu demokratis.

"Kalau boleh mengevaluasi penyelenggaraan pemilu kita bulan Februari lalu rasanya prosedural saja masih terdapat banyak permasalahan, mulai dari tata kelola misal bagaimana penyelenggaran pemilu sendiri dalam mempersiapkan tahapan penyelenggaraan pemilunya yang dinilai banyak mengalami kemunduran," ujar Khoirunnisa dalam diskusi publik bertema Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru melalui akun Youtube LP3ES, Minggu (21/4/2024).

Dia mencontohkan, dalam pembuatan aturan teknisnya, dalam beberapa kasus seperti sesuatu hal yang seharusnya ditata penyelenggara pemilu, tapi itu tak dilakukan. Padahal hal itu sudah menjadi perintah UU.

Dia mencontohkan, dalam menata daerah pemilihan, sudah ada putusan MK, tapi tak dilakukan, padahal daerah pemilihan Indonesia bisa dikatakan daerah pemilihan yang tak sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu. Dikaitkan kebijakan afirmasi itu pun mengalami kemunduran, bicara demokrasi tak mungkin tidak melibatkan perempuan, demokrasi tanpa melibatkan perempuan bisa dikatakan tak full demokrasinya.

"Tapi kemudian mengalami kemunduran dan itu justru munculnya dari penyelenggaran pemilu kita," tuturnya.

"Bicara etika ternyata itu tak hanya terjadi pada MK saja, dalam penyelenggaraan pemilu kita semua tahu Ketua KPU saja sudah berkali-kali diberikan sanksi etik oleh DKPP, sanksi etik bukan hanya sifat teguran, tapi sanksi etik peringatan keras terakhir dan peringatan keras terakhirnya berkali-kali," jelasnya.

Maka itu, kata dia, wajar ketika publik mempertanyakan ini penyelanggaraan pemilu yang mau dibawa kemana ketika pimpinan dari penyelenggara pemilunya saja sudah berkali-kali melakukan pelanggaran etik. Sehingga, dari sisi proseduralnya saja pun masih banyak bermasalah, padahal salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu, pemilu yang demokratis, itu predictable prosedur and predictable result, jadi prosedurnya harus bisa diprediksi, hasilnya tidak boleh sudah diprediksi karena kompetisinya harus sehat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement