Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dini Hari, Gempa Bumi Guncang Cilacap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |02:06 WIB
Dini Hari, Gempa Bumi Guncang Cilacap
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 terjadi di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (22/4/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 01.50 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 121 Kilometer dari Tenggara Cilacap. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.

"#Gempa Mag:3.9, 22-Apr-2024 01:50:44WIB, Lok:8.79LS, 109.24BT (121 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Cilacap diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bumi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/340/3180621//gempa_sarmi_papua-Ouam_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Kaimana Papua Barat, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180617//banjir_rob-0sFc_large.jpg
Banjir Rob Ancam Pesisir Indonesia Selama November, Berikut Daerah yang Perlu Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/340/3180610//gempa_garut-IyBb_large.jpg
Gempa Guncang Garut Pagi Ini, Warga Diminta Tetap Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180597//cuaca_jabodetabek-9TJf_large.jpg
Cuaca Jabodetabek di Awal November: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180584//tangsel_hujan_es-mxWP_large.jpg
Hujan Es Guyur Tangerang Selatan, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550//gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement