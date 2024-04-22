Dini Hari, Gempa Bumi Guncang Cilacap

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 terjadi di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (22/4/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 01.50 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 121 Kilometer dari Tenggara Cilacap. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.

"#Gempa Mag:3.9, 22-Apr-2024 01:50:44WIB, Lok:8.79LS, 109.24BT (121 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Cilacap diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)