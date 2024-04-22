Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Berkekuatan Magnitudo 2,3 Guncang Sigi Sulawesi Tengah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |03:55 WIB
Gempa Berkekuatan Magnitudo 2,3 Guncang Sigi Sulawesi Tengah
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,3 terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Senin (22/4/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 02.45 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 21 Kilometer dari Timur Laut Sigi, Sulteng. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 10 Kilometer.

"#Gempa Mag:2.3, 22-Apr-2024 02:45:00WIB, Lok:1.36LS, 120.07BT (21 km TimurLaut SIGI-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG ," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Sigi diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
gempa Gempa Bumi BMKG
