Dijaga Ribuan Polisi, MK Akan Putuskan PHPU Pilpres 2024 Pagi Ini

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres pada 22 April 2024. Untuk mengamankan pembacaan putusan itu pihak kepolisian akan menerjunkan ribuan personel.

Bedasarkan keterangan di website MK sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pembaca putusan itu merupakan permohonan yang diajukan oleh Paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Pengucapan putusan. Tempat gedung MKRI 1 lantai 2," tulis keterangan sidang di laman resmi MK, Senin (22/4/2024).

MK juga telah mengirimkan undangan kepada tiap-tiap pihak untuk menghadiri agenda pembacaan putusan itu. Pembacaan putusan akan digabungkan antara gugatan yang dilayangkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pada hari yang sama.

Sementara itu, untuk mengamankan pembacaan putusan, polri akan menerjunkan 7.000 polisi. Kawasan lain seperti Patung Kuda dan Bawaslu juga tak luput dari penjagaan.