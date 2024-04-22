Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dijaga Ribuan Polisi, MK Akan Putuskan PHPU Pilpres 2024 Pagi Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |05:30 WIB
Dijaga Ribuan Polisi, MK Akan Putuskan PHPU Pilpres 2024 Pagi Ini
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres pada 22 April 2024. Untuk mengamankan pembacaan putusan itu pihak kepolisian akan menerjunkan ribuan personel.

Bedasarkan keterangan di website MK sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB. Pembaca putusan itu merupakan permohonan yang diajukan oleh Paslon 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Pengucapan putusan. Tempat gedung MKRI 1 lantai 2," tulis keterangan sidang di laman resmi MK, Senin (22/4/2024).

MK juga telah mengirimkan undangan kepada tiap-tiap pihak untuk menghadiri agenda pembacaan putusan itu. Pembacaan putusan akan digabungkan antara gugatan yang dilayangkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pada hari yang sama.

Sementara itu, untuk mengamankan pembacaan putusan, polri akan menerjunkan 7.000 polisi. Kawasan lain seperti Patung Kuda dan Bawaslu juga tak luput dari penjagaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156285//pemerintah-cGS0_large.jpg
MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN hingga Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156085//mk-91Zz_large.jpg
Tok! MK Tolak Gugatan Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp1
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement