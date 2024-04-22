Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dara Petak, Putri Raja di Melayu yang Cantik dan Lihai Rebut Hati Raden Wijaya Penguasa Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |06:19 WIB
Dara Petak, Putri Raja di Melayu yang Cantik dan Lihai Rebut Hati Raden Wijaya Penguasa Majapahit
A
A
A

Dara Petak memang menjadi istri kelima atau terakhir dari Raden Wijaya sang penguasa Majapahit. Tapi sosoknya begitu disegani dan menjadi istri yang dituakan, karena berhasil memberikan keturunan laki-laki yakni Jayanagara.

Dara Petak sendiri sebenarnya merupakan hadiah dari Raja Dharmasraya bagi Kerajaan Singasari. Selain Dara Petak, saudaranya Dara Jingga juga diserahkan ke Singasari, sebagai pengakuan kekuasaannya, dan berhasil menaklukkan Pulau Sumatera, dalam Ekspedisi Pamalayu.

Tapi sayang kondisi di internal ibukota kerajaan berantakan. Penguasaan Singasari di wilayah Sumatera tak berarti apa-apa ketika istana kerajaan dan pejabatnya, termasuk raja dibunuh oleh lawan yakni pasukan Jayakatwang, dari Kerajaan Kediri.

Maka ketika Dara Petak diserahkan ke Singasari, sepuluh hari setelah tentara Mongol diusir oleh pasukan Majapahit dan Arya Wiraraja. Raden Wijaya dipertemukan dengan Dara Petak, dikutip dari "Sandyakala di Timur Jawa 1042 - 1527 M : Kejayaan dan Keruntuhan Kerajaan Hindu dari Mataram Kuno II hingga Majapahit".

Selanjutnya Raden Wijaya memutuskan untuk menikahi Dara Petak yang terkenal kecantikannya. Sementara saudaranya Dara Jingga diserahkan ke Adyawarbrahma, pejabat Singasari yang diutus oleh Kertanagara semasa masih hidup ke Pulau Sumatera.

Halaman:
1 2
      
