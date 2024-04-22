Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guru Besar Hukum Tata Negara Akan Kaji Pertimbangan Hakim Jika Putusan MK Tak Cerminkan Rasa Keadilan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |06:27 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Akan Kaji Pertimbangan Hakim Jika Putusan MK Tak Cerminkan Rasa Keadilan
A
A
A

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada 22 April 2024. Namun jika putusan itu tak mencerminkan rasa keadilan di mayarakat, para guru besar hukum tata Negara akan mengkaji pertimbangan hakim.

Guru besar hukum tata Negara dari Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti menganggap jika putusan MK mengokohkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, maka yang hancur adalah konstitusi dan demokrasi.

Oleh karena itu, para guru besar dari berbagai kampus berkukuh menggelar gerakan moral untuk menguji putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Jika putusan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, maka kami akan melihat apa pertimbangan hakim, apakah bisa diterima atau tidak secara nalar hukum. Karena pertimbangan putusan harus didasarkan pada pemeriksaan alat bukti,” kata Susi dikutip dari kanal Youtube Abraham Samad Speak Up, Minggu (21/4/2024).

Selain alat bukti hakim MK memiliki berbagai sumber hukum dan salah satunya adalah amicus curiae atau sahabat pengadilan yang merupakan sumber hukum non formal.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Pilpres 2024 PHPU
