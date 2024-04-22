Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ada Demo, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Hingga Medan Merdeka Barat Hari Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:07 WIB
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres pada pagi ini, Senin (22/4/2024). 

Disamping pembaca putusan itu, terdapat juga aksi penyampaian pendapatan di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Dengan adanya demo tersebut, polisi mengimbau agar masyarakat menghindari ruas jalan sekitar kawasan Monas. Imbauan itu disampaikan langsung melalui akun media sosial X resmi @TMCPoldaMetro.

"Info lalulintas : Pada pukul 09.00 WIB hindari kawasan sekitaran Monas, Bundaran Patung Kuda, dan Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, akan ada aksi menyampaikan pendapat di muka umum," tulis cuitan akun @TMCPoldaMetro, dikutip Senin (22/4/2024).

"Diimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalulintas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih," sambungnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arya Syam Indradi, mengatakan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik lokasi aksi seperti depan Gedung MK, akan diterapkan secara situasional melihat perkembangan di lapangan.

Pihaknya juga akan menerjunkan ribuan polisi untuk menjaga jalannya sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Ribuan personel ditempatkan di sejumlah titik kawasan Jakarta seperti Gedung MK, Bawaslu, dan Patung Kuda-Monas. (KHA)

