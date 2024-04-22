Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Prabowo di Kertanegara Sepi Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:47 WIB
Rumah Prabowo di Kertanegara Sepi Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024
Rumah Prabowo Sepi/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada hari ini, Senin (22/4/2024).

Pantauan MNC Portal di lapangan, rumah presiden terpilih 2024 versi perhitungan suara KPU, Prabowo Subianto nampak sepi dan tidak ada kegiatan yang berarti.

Hingga pukul 07.00 WIB, tidak ada penghuni rumah yang keluar dari bangunan berwarna putih di Jalan Kertanegara Nomor 4 Jakarta itu, hanya ada mobil hitam dan beberapa penjaga saja di area depan.

Terlihat para penjaga dengan mengenakan pakaian serba hitam nampak berdiri di depan rumah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, Prabowo memang sudah mengimbau para pendukungnya agar tidak melakukan aksi dan percaya pada hakim MK soal putusan sengketa Pilpres 2024.

"Pesan dari Prabowo bahwa marilah kita percayakan kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil keputusan dengan adanya intervensi-intervensi dari pihak manapun," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Halaman:
1 2
      
