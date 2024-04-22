Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Terbang ke Gorontalo saat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |07:56 WIB
Jokowi Terbang ke Gorontalo saat Putusan Sengketa Pilpres 2024
Presiden Jokowi Terbang ke Gorontalo/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan sejumlah agenda kerja dalam kunjungan hari kedua di Provinsi Gorontalo, Senin, (22/4/2024).

Sekadar diketahui, hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini.

Putusan itu merupakan permohonan yang diajukan kubu 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan kubu 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Persidangan sengketa PHPU akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Jokowi bertolak menuju Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan pesawat ATR 72-600 melalui Bandara Djalaluddin, Kabupaten Gorontalo sekitar pukul 07.20 WITA.

Tampak melepas keberangkatan Kepala Negara di Bandara Djalaluddin yaitu Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Dandim 1315/Kabupaten Gorontalo Letkol Arm. Yudhi Ari Irawan, Kapolres Gorontalo AKBP Deddy Herman, Kadisops Lanud Sam Ratulangi Letkol Pas. Togap M. Siburian, dan Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Martha Novalianto.

Setibanya di Bandar Udara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Presiden Jokowi akan langsung meninjau fasilitas bandara, dilanjutkan dengan meresmikan bandara tersebut.

Selesai acara, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Di Kabupaten Boalemo, Jokowi akan meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Jokowi juga direncanakan akan meninjau lokasi panen jagung.

Halaman:
1 2
      
