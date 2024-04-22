Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Gedung MK Bersama Mahfud, Ganjar: Kita Percayakan ke Majelis Hakim

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:32 WIB
Sambangi Gedung MK Bersama Mahfud, Ganjar: Kita Percayakan ke Majelis Hakim
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di MK/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Ganjar-Mahfud bersama kuasa hukumnya tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar-Mahfud beserta tim hukumnya tiba di Gedung MK pada pukul 08.05 WIB. Mereka datang dengan menggunakan bus.

"Sidangnya kan sudah berjalan, selebihnya saya dan pak Mahfud akan mendengar putusan. Selebihnya kita berikan kepercayaan kepada majelis hakim," ucap Ganjar di Gedung MK, Senin (22/4/2024).

Mereka berdua kompak mengenakan jas hitam, Ganjar memakai dasi merah sedangkan Mahfud menggunakan dasi berwarna hitam dengan corak titik-titik putihnya.

Kedatangan Ganjar dan Mahfud itu untuk mendengarkan putusan sengketa Pilpres 2024. Ganjar mengaku berserah dan percaya atas putusan oleh majelis hakim

Halaman:
1 2
      
