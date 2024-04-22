Anies dan Cak Imin Tiba di Gedung MK: Kita Berharap MK Selamatkan Demokrasi!

JAKARTA - Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyaksikan langsung pembacaan putusan sengketa pilpres, Senin (22/4/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, keduanya tiba di Gedung MK pada pukul 08.18 WIB. Mereka didampingi kuasa hukum serta Kapten Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN, M Syaugi.

Senada dengan Ganjar-Mahfud, Anies dan Cak Imin juga kompak mengenakan jas hitamnya saat menyambangi Gedung MK.

"Kita dengarkan saja nanti putusan MK dan saya berharap kepada semuanya untuk tertib, untuk menaati semua peraturan bagi semua yang ikut hadir dan kita akan dengarkan bersama," ungkap Anies kepada wartawan di Gedung MK.

"Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga," tambahnya.