Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Tak Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:12 WIB
Prabowo-Gibran Tak Hadiri Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming/Antara
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan tak akan menghadiri sidang putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024).

"Informasinya kalau Pak Prabowo dan Gibran nggak datang," ujar Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Namun demikian, dia memastikan akan ada sejumlah petinggi partai politik pengusung dan pendukung yang akan hadir menyaksikan jalannya persidangan tersebut.

Di sisi lain, ia mengaku optimistis putusan para hakim MK nantinya akan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan Anies-Muhaimin dan pasangan Ganjar-Mahfud.

Prabowo-Gibran kata dia juga akan menghormati apa yang sudah menjadi putusan majelis hakim.

"Iya kita harus optimis. Dan kita menghormati semua pihak, 01 dan 03 kita hormati, dan apa keputusannya ya kita taati," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement