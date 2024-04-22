Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Optimis Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres Secara Progresif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:20 WIB
Ganjar-Mahfud Optimis Hakim MK Putuskan Sengketa Pilpres Secara Progresif
Ganjar Pranowo-Mahfud MD/Foto: ist
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD beserta Tim Hukumnya berangkat menuju Mahkamah Konstitus (MK) untuk menghadiri agenda sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Mereka optimis Hakim Konstitusi mengedepankan putusan yang progresif. Ganjar-Mahfud dan Tim Hukumnya berangkat menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar pukull 07.50 WIB. Mereka berangkat bersama-sama menggunakan shuttle bus.

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan putusan ini merupakan putusan bersejarah bagi Indonesia. Oleh sebabnya Todung meyakini hakim bakal berpandangan progresif.

"Kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif," ucap Todung, Senin (22/4/2024).

Todung meyakini momen pandangan progresif hakim pada putusan ini sangat penting. Hal ini berpandangan agar bangsa Indonesia memandang jujur konsittusi.

"Sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi, demokrasi. Inilah mungkin esensi yang kita inginkan pada kesempatan saat ini," sambungnya.

