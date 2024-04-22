Info Pesawat Jatuh di Nagekeo NTT, Otoritas Bandar Udara IV: Hoaks!

JAKARTA - Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono menegaskan informasi adanya pesawat jatuh di pesisir pantai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, adalah hoaks. Dia mengatakan laporan warga berupa foto yang tersebar di media sosial tersebut, telah dikonfirmasi Badan Sar Nasional (Basarnas) Ende, NTT di lokasi.

Ia mengatakan awal informasi tersebut dilaporkan oleh jajaran Airnav Indonesia divisi Manops ihwal adanya informasi pesawat jatuh tersebut. Selepasnya, Airnav Indonesia berkoordinasi dengan Basarnas Ende guna mengonfirmasi peristiwa tersebut.

"Hoax informasinya, awal berita pesawat jatuh itu informasinya datang dari teman-teman Basarnas. Saat perjalanan darat ke daerah Nagekeo NTT, dan dilaporkan ke Basarnas Bali dan kontak ke Basarnas wilayah Ende dari Basarnas tidak ada berita terkait hal tersebut," ungkap Budi melalui keterangannya, Senin (22/4/2024).

Budi pun menyampaikan berdasarkan penelusuran Basarnas Bali, tidak ada jam operasional penerbangan berdasarkan jam diterimanya informasi pesawat jatuh tersebut.

"Berdasarkan data Operasional Airnav di stasiun terkait, memang di jam tersebut tidak ada operasional di sana. Tidak ada penerbangan, tidak ada traffic," ucap Budi.

Dia mengatakan informasi tersebut telah dikonfirmasi kembali ke jajaran Basarnas di Bali. Terungkap bahwasanya informasi pesawat terbang yang jatuh itu adalah hoax.

"Manops Airnav menelpon Basarnas Bali sepertinya beritanya hoax, dan telah clear pada jam tersebut tidak ada operasional," katanya.