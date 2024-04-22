Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Info Pesawat Jatuh di Nagekeo NTT, Otoritas Bandar Udara IV: Hoaks!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |10:58 WIB
Info Pesawat Jatuh di Nagekeo NTT, Otoritas Bandar Udara IV: Hoaks!
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono menegaskan informasi adanya pesawat jatuh di pesisir pantai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, adalah hoaks. Dia mengatakan laporan warga berupa foto yang tersebar di media sosial tersebut, telah dikonfirmasi Badan Sar Nasional (Basarnas) Ende, NTT di lokasi.

Ia mengatakan awal informasi tersebut dilaporkan oleh jajaran Airnav Indonesia divisi Manops ihwal adanya informasi pesawat jatuh tersebut. Selepasnya, Airnav Indonesia berkoordinasi dengan Basarnas Ende guna mengonfirmasi peristiwa tersebut.

 BACA JUGA:

"Hoax informasinya, awal berita pesawat jatuh itu informasinya datang dari teman-teman Basarnas. Saat perjalanan darat ke daerah Nagekeo NTT, dan dilaporkan ke Basarnas Bali dan kontak ke Basarnas wilayah Ende dari Basarnas tidak ada berita terkait hal tersebut," ungkap Budi melalui keterangannya, Senin (22/4/2024).

Budi pun menyampaikan berdasarkan penelusuran Basarnas Bali, tidak ada jam operasional penerbangan berdasarkan jam diterimanya informasi pesawat jatuh tersebut.

 BACA JUGA:

"Berdasarkan data Operasional Airnav di stasiun terkait, memang di jam tersebut tidak ada operasional di sana. Tidak ada penerbangan, tidak ada traffic," ucap Budi.

Dia mengatakan informasi tersebut telah dikonfirmasi kembali ke jajaran Basarnas di Bali. Terungkap bahwasanya informasi pesawat terbang yang jatuh itu adalah hoax.

"Manops Airnav menelpon Basarnas Bali sepertinya beritanya hoax, dan telah clear pada jam tersebut tidak ada operasional," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTT Pesawat jatuh Hoax Hoaks pesawat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160121/pesawat_jatuh-QB9u_large.jpg
Kadispen AU: Pesawat Latih Jatuh di Bogor Sedang Training
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/18/3157702/pesawat_jatuh-zskh_large.jpg
Breaking News! Pesawat An-24 Jatuh di Rusia, Tak Ada Penumpang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/18/3157073/jet_tempur-Ypxi_large.jpg
Update! Jet Tempur Bangladesh Jatuh Timpa Kampus, 20 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/244/3120635/kecelakaan_pesawat-hq6f_large.jpg
Pesawat Airfast Alami Kendala saat Mendarat di Ngurah Rai, 31 Penerbangan Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118161/pesawat_garuda-ydQL_large.jpg
Ngeri, Kaca Pesawat Garuda Retak, 151 Penumpang dari Pekanbaru ke Jakarta Gagal Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036899/terdampak-microsoft-down-massal-penumpang-pesawat-diimbau-datang-lebih-awal-ke-bandara-9H03IiE6jQ.jpg
Terdampak Microsoft Down Massal, Penumpang Pesawat Diimbau Datang Lebih Awal ke Bandara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement