Melihat Paslon 03 di Sidang Putusan MK: Mahfud Tertunduk, Ganjar Sibuk Mencatat

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD kedapatan beberapa kali terlihat tertunduk saat mendengarkan pembacaan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pantauan di ruang sidang MK, Mahfud yang duduk bersama Ganjar dan tim hukum Ganjar-Mahfud, terlihat beberapa kali menundukkan kepalanya saat mendengarkan kesimpulan yang dibacakan hakim MK.

Sementara itu, Ganjar yang berada di sampingnya terlihat mencatat apa yang dibacakan hakim MK dalam gawai yang berada di meja pemohon.