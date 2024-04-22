Pemerintah Akan Gelar Konser Musikal Memeluk Mimpi di Taman Ismail Marzuki

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggandeng Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kasihan, Bantul, Yogyakarta untuk menggelar konser musikal di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Kamis 25 April 2024.

Konser musikal ini merupakan sinergi antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek, serta komunitas budaya Titimangsa, dan pegiat seni lainnya.

BACA JUGA: Peneliti PPPI Berikan Catatan Ini untuk Pemerintahan Selanjutnya

“Kami mendukung penuh pertunjukan musikal Memeluk Mimpi-Mimpi sebagai hasil kolaborasi antara SMKN 2 Kasihan, Titimangsa, dan Kemendikbudristek,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Segara Relokasi Permukiman Warga Korban Longsor di Tana Toraja

“Melalui pertunjukan ini, adik-adik murid SMKN 2 Kasihan memperoleh pengalaman langsung mengenai proses penggarapan sebuah pertunjukan musikal, mulai dari kerja artistik sampai kerja manajemen yang dilakukan secara profesional,”sambungnya.

Nadiem juga berkesempatan mengunjungi SMKN 2 Kasihan pada September tahun 2023. Hal ini kata dia menjadi pengalaman yang menakjubkan.

“Saya bisa melihat secara langsung semangat Merdeka Belajar telah mengakar kuat di SMKN 2 Kasihan, di mana setiap pelajar punya kemerdekaan untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kemerdekaan itu telah melahirkan para seniman dan pelaku budaya kenamaan Indonesia yang kini turut dalam upaya pemajuan kebudayaan,”pungkasnya.