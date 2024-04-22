Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kadiv Humas: Jaga Kepercayaan Publik Agar Polri Presisi Terwujud dengan baik!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |12:02 WIB
Kadiv Humas: Jaga Kepercayaan Publik Agar Polri Presisi Terwujud dengan baik!
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho/dok Polri
JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

"Kepercayaan kepolisian oleh masyarakat adalah adalah harga mati yang harus kita jaga," ujar Sandi saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas di Hotel Wyndham, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (22/4/2024).

Dia juga mengingatkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, Humas tidak bisa lagi hanya berperan sebagai public speaking tetapi juga harus sebagai public relation.

Pasalnya, kata dia, Humas merupakan garda terdepan Polri dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Khususnya terkait kinerja dan capaian yang dilakukan Polri.

"Sehingga dapat membangun kepercayaan atau public trust serta reputasi agar Polri Presisi dapat terwujud dengan baik," jelasnya.

Sandi menegaskan, Humas Polri merupakan salah pilar penting untuk membangun kepercayaan publik dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Halaman:
1 2
      
