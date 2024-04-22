Napak Tilas Perjuangan Ulama, 200 Anggota GP Ansor Tiba di Bekasi Usai Gowes 90 Km

BEKASI - GP Ansor menggelar gowes sepanjang 90 km, dimulai dari Jakarta dan berakhir di Pondok Pesantren Al-Baqiatussholihat, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 21 April 2024.

Kegiatan gowes ini, dalam rangka menyambut hari lahir (harlah) ke-90. Pelepasan yang diikuti oleh 200 peserta itu dilakukan sekitar pukul 07.50 WIB pagi.

Pelepasan itu dilakukan oleh Ketua Umum GP Ansor bersama perwakilan PB ISSI. Sejumlah sepeda konvensional hingga elektrik digunakan dalam acara gowes itu.

Ketua Umum GP Anshor, Addin Jauharudin mengatakan, bersepeda santai menandakan Ansor akan mengayuh Indonesia Emas 2045. Sebab, bersepeda adalah merupakan olahraga yang dapat mengatur barisan, irama dan sesuai dengan rutenya.

"Dengan gowes itulah kemudian kita akan merasakan orang tua dahulu kita mengalami keperihan yang luar biasa dalam memperjuangkan republik ini," kata Addin di Kabupaten Bekasi, dikutip Senin (22/4/2024).

Menurutnya, namanya gowes itu mengayuh pedal, jadi apa yang dilakukak ini merupakan bagian daripada mengayuh untuk menuju Indonesia emas pada 2045.

Selain itu, Kegiatan gowes ini sebagai napak tilas perjuangan ulama terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Para santri dan kiai berjuang dengan kendaraan seadanya, senjata seadanya kita tancapkan melalui gowes dari kantor Ansor ke Cibarusah. Dengan gowes kita akan merasakan keperihan perjuangan ulama dahulu," ucap Addin.

Dalam acara itu, Ketua GP Ansor dan pengurus lainnya melanjutkan ziarah kubur KH Ma'mun Nawawi, seorang ulama dan pahlawan dari Kabupaten Bekasi.