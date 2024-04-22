Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Napak Tilas Perjuangan Ulama, 200 Anggota GP Ansor Tiba di Bekasi Usai Gowes 90 Km

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |12:54 WIB
Napak Tilas Perjuangan Ulama, 200 Anggota GP Ansor Tiba di Bekasi Usai Gowes 90 Km
Ratusan Anggota GP Ansor Gowes ke Bekasi/Foto: MNC Portal
A
A
A

BEKASI - GP Ansor menggelar gowes sepanjang 90 km, dimulai dari Jakarta dan berakhir di Pondok Pesantren Al-Baqiatussholihat, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 21 April 2024.

Kegiatan gowes ini, dalam rangka menyambut hari lahir (harlah) ke-90. Pelepasan yang diikuti oleh 200 peserta itu dilakukan sekitar pukul 07.50 WIB pagi.

Pelepasan itu dilakukan oleh Ketua Umum GP Ansor bersama perwakilan PB ISSI. Sejumlah sepeda konvensional hingga elektrik digunakan dalam acara gowes itu.

Ketua Umum GP Anshor, Addin Jauharudin mengatakan, bersepeda santai menandakan Ansor akan mengayuh Indonesia Emas 2045. Sebab, bersepeda adalah merupakan olahraga yang dapat mengatur barisan, irama dan sesuai dengan rutenya.

"Dengan gowes itulah kemudian kita akan merasakan orang tua dahulu kita mengalami keperihan yang luar biasa dalam memperjuangkan republik ini," kata Addin di Kabupaten Bekasi, dikutip Senin (22/4/2024).

Menurutnya, namanya gowes itu mengayuh pedal, jadi apa yang dilakukak ini merupakan bagian daripada mengayuh untuk menuju Indonesia emas pada 2045.

Selain itu, Kegiatan gowes ini sebagai napak tilas perjuangan ulama terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Para santri dan kiai berjuang dengan kendaraan seadanya, senjata seadanya kita tancapkan melalui gowes dari kantor Ansor ke Cibarusah. Dengan gowes kita akan merasakan keperihan perjuangan ulama dahulu," ucap Addin.

Dalam acara itu, Ketua GP Ansor dan pengurus lainnya melanjutkan ziarah kubur KH Ma'mun Nawawi, seorang ulama dan pahlawan dari Kabupaten Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/337/3093537/gp_ansor-MvPF_large.jpg
Luncurkan Ansor Stokis, Ketum GP Ansor: Ciptakan Toleransi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093371/prabowo-oHqv_large.jpg
Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/337/3076511/pbnu-znef_large.jpg
Anindya Bakrie Didapuk Jadi Anggota Kehormatan GP Ansor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060305/gp_ansor_tuntut_pihak_yang_fitnah_gus_addin_minta_maaf-v8ZJ_large.jpg
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054128/gp_ansor-iaMX_large.jpg
Simposium Internasional PPI Dunia ke-16, GP Ansor Dorong Kolaborasi Lintas Agama Pemuda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009129/gp-ansor-temui-jokowi-di-istana-ini-yang-dibahas-0gxT726Bw2.jpg
GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement