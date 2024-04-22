Momen Kebersamaan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Usai Gugatannya Ditolak MK

JAKARTA - Momen kebersamaan antara pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dalam sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Momen itu terjadi ketika para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang setelah membacakan putusan PHPU Pilpres 2024 yang dilayangkan paslon 01 dan 03. Mulanya, masing-masing paslon bersalaman dengan tim kuasa hukumnya di mejanya masing-masing. Tak lama berselang, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung menghampiri meja paslon 01.

Di sana, Ganjar bersalaman dengan Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Bahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu terlihat sempat berbincang dengan Anies.

Setelah Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bersalaman, kemudian masing-masing tim kuasa hukum juga mengikuti langkah serupa dengan prinsipalnya.

Momen kebersamaan ini pun langsung dimanfaatkan oleh awak media yang meliput dari ruang atas atau balkon ruang sidang MK.

(Arief Setyadi )