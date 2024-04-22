Kala Pendukung AMIN Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud: Secara Moral Kita Menang Pak!

JAKARTA - Ada momen menarik saat calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) usai menghadiri sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Saat awak media tengah melakukan sesi wawancara kepada pasangan Ganjar-Mahfud di halaman depan Gedung MK untuk meminta tanggapan atas putusan hakim MK tersebut, ternyata terdengar suara dukungan yang diberikan kepada mereka.

Yang menjadi menarik, dukungan itu diberikan oleh sekelompok pendukung pasangan calon nomor urut satu, Anies-Muhaimin (AMIN). Pendukung AMIN ini diketahui dari tulisan di baju putih yang dikenakan kelompok tersebut.

"Semangat Pak Ganjar. Secara moral kita menang Pak," cetus seorang ibu-ibu yang berada di belakang rombongan Ganjar yang tengah meninggalkan gedung MK.

Diketahui, dalam sidang PHPU Pilpres 2024 ini, pasangan calon nomor urut satu dan nomor urut tiga bertindak sebagai pemohon. Dalam sidang putusan yang dibacakan hakim, dalil-dalil dari masing-masing pemohon ditolak untuk seluruhnya.

(Qur'anul Hidayat)