Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran Usai Putusan MK, Mahfud MD: Pilpres Telah Selesai

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ucapan itu disampaikan usai pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita semua sudah mendengar putusan MK yang amar putusannya permohonan paslon 1 dan paslon nomor 3 itu ditolak secara keseluruhan, artinya apa? Artinya Pemilu Pilpres itu dari sudut hukum sudah selesai, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, pokoknya Pilpres sudah selesai," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Mahfud kemudian mengajak agar masyarakat menerima putusan MK secara sportif.

"Saya dan Mas Ganjar tadi di MK sudah menyatakan menerima putusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan ini dan selamat bertugas, mudah-mudahan negara ini semakin baik. Itu pernyataan paling penting bagi kami menerima putusan ini," ucap Mahfud.

Mahfud pun mengimbau pendukungnya untuk kembali menjaga negara Indonesia. Ia juga berharap agar Prabowo-Gibran dapat bekerja dengan baik.

"Dan mengucapkan selamat bekerja dan kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )