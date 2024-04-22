Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putusan Pilpres 2024 Terdapat Dissenting Opinion , Mahfud MD: Pertama dalam Sejarah Konstitusi

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:45 WIB
Putusan Pilpres 2024 Terdapat <i>Dissenting Opinion </i>, Mahfud MD: Pertama dalam Sejarah Konstitusi
Mahfud MD (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengaku puas dengan perjuangannya dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, walaupun hasilnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang dilayangkan pihaknya.

"Puas, kan saya sebelum ke MK, saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia," kata Mahfud kepada wartawan usai sidang putusan di Gedung MK, Senin (22/4/2024).

Mahfud mengungkapkan bahwa putusan sengketa Pilpres 2024 kali ini mencetak sejarah baru karena adanya tiga dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim konstitusi.

"Baru hari ini ada dissenting opinion, sejak dulu tidak ada pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk, karena ini menyangkut jabatan orang kita harus sama," ungkap Mahfud.

"Dirembuk sampai sama, nah ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting ini, pertama dalam sejarah konstitusi," tambahnya.

