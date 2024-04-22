Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Gibran Posting Foto di Instagram: Gimana Bang

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:00 WIB
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Gibran Posting Foto di Instagram: Gimana Bang
Gibran Rakabuming posting foto usai gugatan Anies dan Ganjar ditolak Mahkamah Konstitusi (Foto: Instagram Gibran Rakabuming Raka)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) terpilih 2024, Gibran Rakabuming Raka langsung mengunggah sebuah foto setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres, yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam akun Instagram miliknya, Gibran nampak mengunggah foto medium close up dirinya dengan menggunakan latar suara nyeleneh. Tidak lupa, pasangan Prabowo Subianto itu juga menuliskan keterangan foto.

"Gimana bang," tulis Gibran di akun instagram @gibran_rakabuming, Senin (22/4/2024).

Halaman:
1 2
      
