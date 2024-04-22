Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Terima Hasil Putusan Sengketa Pilpres: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |17:27 WIB
Ganjar Terima Hasil Putusan Sengketa Pilpres: Akhir dari Sebuah Perjalanan
Ganjar Pranowo di MK. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo mengapresiasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan sengketa Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan Ganjar usai dirinya menyaksikan secara langsung pembacaan putusan sengketa pilpres di Gedung MK, Senin (22/4/2024).

"Hakim majelis saya apresiasi, yang pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya," ucap Ganjar kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Ganjar menilai dissenting opinion atau pendapat berbeda dari tiga hakim konstitusi dalam pembacaan putusan sengketa pilpres tersebut disampaikan lebih substantif.

Halaman:
1 2
      
