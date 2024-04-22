Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Pertimbangan Hakim, Mahfud MD: Pemilu ke Depan Harus Diperbaiki

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |18:13 WIB
Soroti Pertimbangan Hakim, Mahfud MD: Pemilu ke Depan Harus Diperbaiki
Mahfud MD. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyoroti pertimbangan hakim dalam sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Mahfud menyampaikan agar pemilu selanjutnya diperbaiki.

“Pemilu ke depan tentu harus diperbaiki,” kata Mahfud kepada wartawan di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Perbaikan yang dimaksud ialah untuk melakukan sejumlah penataan gunamenghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan atau terjadinya kecurangan. Pasalnya menurut dia, hal itu dipaparkan dalam pertimbangan hakim baik di dalam dissenting opinion atau pokok perkara.

“Tadi disampaikan eksplisit bahkan baik yang dissenting maupun yang tidak dissenting supaya untuk Pilkada ke depan diadakan penataan-penataan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Kan itu semua hakim bicara itu,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement