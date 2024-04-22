Prabowo Subianto Senyum Semringah Usai Menang Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA - Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto langsung memberikan senyum sumringah setelah menang dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Senyum tersebut terpancar saat Ketua Umum Gerindra itu tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Prabowo tiba di kediamannya setelah adzan magrib berkumandang. Diketahui, ia tetap menjalani tugasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada hari ini.

Setibanya di lokasi, Prabowo nampak melambaikan tangan kepada awak media yang sudah menunggunya dari pagi.