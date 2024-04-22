Prabowo Atur Waktu Bertemu Megawati Pasca-Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK

JAKARTA - Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto bakal menyusun jadwal untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Kapan ketemunya? Sekarang sudah mulai mencocokan waktu-waktunya. Semoga agenda ini tidak lama lagi," kata Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).